The Last of Us: Part II skal få en ny versjon, ifølge komponisten.

HQ

The Last of Us: Part II viste seg å være et kontroversielt spill da det ble lansert, men det er millioner av fans som elsket det og vil se mer. Nå kan det ifølge spillets komponist være noe nytt på gang.

Gustavo Santaolalla snakket med den spanske YouTube-kanalen Blender da han ble spurt om sin cameo i The Last of Us: Part II. I spillet kan du komme bort til Santaolalla og se ham spille musikk. Komponisten sa da at man i en "ny versjon" av spillet kan be ham om å spille bestemte temaer.

Santaolalla avfeide raskt temaet og sa at han ikke kan uttale seg mer om emnet, men han har allerede sagt nok til å sette fyr på ørene våre. Ryktene om en PS5-versjon av The Last of Us: Part II har versert på nettet en stund, og med dette siste beviset kommer vi forhåpentligvis nærmere en offisiell lansering.