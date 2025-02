The Last of Us: Sesong 2 avviker fra spillet

HQ

Den andre og etterlengtede sesongen av HBOs filmatisering av The Last of Us blir en annerledes opplevelse sammenlignet med spillet. Dette ble kunngjort av Craig Mazin og Neil Druckmann, showrunners som var ansvarlige for manuset, hvor de i et intervju med Entertainment Weekly uttalte følgende.

Druckmann begynte med, "Jeg vet ikke engang om det er verdt å nevne hvor vi landet, fordi jeg tror det er en del av moroa for folk som er kjent med spillet å se hvordan vi nærmet oss den utfordringen i showet. Jeg vil bare si at vi tenkte mye på det og prøvde forskjellige ting. Det er noen avvik i forhold til hvor vi plasserer ting."

Mazin fulgte opp med å klargjøre hvordan manuset vil være annerledes, og hvordan det vil påvirke signaturhistorien fra The Last of Us: Part II.

Mazin forklarte: "Vi kommer absolutt til å rote rundt med tiden slik den var i kildematerialet ... vi rotet rundt på måter som vi følte passet for serien. Når jeg sier 'rotet rundt', mener jeg at vi på en vitenskapelig måte fant ut hva vi trodde ville være mest virkningsfullt."

Ser du frem til den nye sesongen?