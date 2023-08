The Last of Us sesong 2 hadde nesten besatt rollen som Abbie før forfatterstreiken.

HQ

Abbie er uten tvil den største rollefiguren som gjenstår å besette i The Last of Us sesong 2. I spillet ble hun spilt av Laura Bailey, som vant flere priser for sin prestasjon. I motsetning til stemmeskuespilleren er Abbies fysiske fremtoning stor, muskuløs og imponerende.

Det betyr at det er høyst usannsynlig at vi får se Bailey tilbake i rollen. Men ifølge seriens medskaper Craig Mazin var folkene bak suksesserien i ferd med å besette rollen som Abby like før planene måtte stanses på grunn av den pågående forfatter- og skuespillerstreiken.

Det ser ut til at personen de hadde i tankene til å spille Abby skulle bli litt kontroversiell, for Mazin sier til The Hollywood Reporter at "vi har en ganske god historie med å offentliggjøre store rollebesetninger og folk sier 'virkelig?', og det vil nok fortsette."

Abby er selv en kontroversiell karakter, så uansett hvem som får rollen, er det lite sannsynlig at alle fans vil bli fornøyde. Hvem tror du ville vært den perfekte Abby i live-action?