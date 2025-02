The Last of Us sesong 2-plakater avslører premieredato

HQ

2025 hadde så vidt startet da HBO og Naughty Dog ga oss en trailer som bekreftet at den andre sesongen av The Last of Us vil ha premiere i april. Dette fikk mange til å håpe at vi ville få den første episoden når The Last of Us: Part II Remastered lanseres på PC den 3. april, men ventetiden blir litt lengre enn det.

De nye plakatene nedenfor avslører at The Last of Us sesong 2 vil debutere på HBO og Max den 14. april her til lands, så det er mindre enn to måneder til vi får se de mange måtene serien vil avvike fra spillet på.