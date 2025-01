The Last of Us sesong 2-trailer bekrefter at serien har premiere i april

HQ

Tilbake i august ga HBO oss et lite glimt av den andre sesongen av The Last of Us og bekreftet at den skulle ha premiere i første halvdel av 2025. Noen veldig håpefulle fans håpet at dette betydde at vi ville få fortsettelsen denne måneden for å feire den første sesongens toårsjubileum, men ventetiden vil være litt lenger enn det.

Den nye traileren nedenfor avslører at The Last of Us sesong 2 er satt til å ha premiere på Max en gang i april. Den bekrefter også at sesongen vil inkludere sekvenser fra senere deler av The Last of Us: Part II, ettersom vi får se flere ikoniske øyeblikk som ikke vil gi mye mening for folk som ikke har spilt spillet ennå.

Dette betyr også at du sannsynligvis bør begynne å være ekstra forsiktig på sosiale medier, fordi denne kunngjøringen og den nye traileren vil helt sikkert vekke noen "ikke hyggelige mennesker" på internett igjen...