The Last of Us-stjernen Bella Ramsey vil spille en skurk

Bella Ramsey, kjent fra blant annet Game of Thrones og senest også den kritikerroste TV-filmatiseringen av The Last of Us, vil spille en litt mer komplisert rolle neste gang. Ramsey sa nylig dette i et intervju med LADbible og nevnte blant annet Jokeren fra Batman som en drømmerolle.

"Jeg har egentlig ikke spilt en skurk ennå. Så jeg vil spille en skurk. Men en virkelig interessant, intrikat og kompleks skurk. Jokeren, en som er veldig interessant på den måten."

