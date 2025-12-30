The Last of Us-stjerne recastes for sesong 3

HQ

The Last of Us sesong 2 kan ha drept mange karakterer, men det er sannsynlig at vi vil se flere av dem komme tilbake takket være at den tredje sesongen går tilbake i tid for å vise ting fra Abbys (Kaitlyn Dever) perspektiv.

Et medlem av Abbys gjeng som vil se litt annerledes ut i sesong 3, kommer til å være Manny. Tidligere spilt av Danny Ramirez, har Deadline fått vite at skuespilleren ikke vil gjenta sin rolle for HBOs hitdrama. Ramirez kommer ikke tilbake til The Last of Us på grunn av planleggingskonflikter. Det er ennå ikke noe ord om hvem som vil ta rollen hans.

Akkurat som med The Last of Us: Part II, vil den tredje sesongen av HBO-showet gi oss tilgang til Abbys side av historien så vel som Ellies, noe som får oss til å føle oss ytterligere med den tilsynelatende skurken fra forrige sesong og vise hvorfor hun gjorde det hun gjorde i begynnelsen av sesong 2. Vi er ennå ikke sikre på når HBO slipper sesong 3, men med tanke på at showet har sluppet en ny sesong annethvert år, kan vi forestille oss at den kommer en gang i 2027.