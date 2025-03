The Last of Us-trailer viser hvordan sesong 2 er forskjellig fra spillene

HQ

Nesten tre uker har gått siden vi fikk vite at den andre sesongen av The Last of Us får premiere på HBO og Max den 14. april her i Norge. Det har også gått en måned siden vi så noen ikoniske øyeblikk fra The Last of Us: Part II vekket til live, så kanskje du vil se noen av måtene serien vil avvike fra spillet? Da har jeg gode nyheter.

Den første skikkelig traileren for The Last of Us sesong 2 viser noen av de mindre endringene som er gjort i øyeblikk fra spillet, samt noen større, grunnleggende som vil bringe nye eller forskjellige aspekter til denne tilpasningen. Sesongen vil til og med rette på en endring mange mislikte at den første gjorde.

Jeg kommer ikke til å nevne noen av forskjellene her, men nøyer meg med å si at alt gjør meg veldig spent på april.