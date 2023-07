The Last of Us-forfatteren fjerner navnet sitt fra filmen Borderlands

HQ

Craig Mazin, en av showrunners for HBOs The Last of Us og en av manusforfatterne for Borderlands -filmen, har blitt fratatt manuskreditten for sistnevnte prosjekt.

Som bekreftet av Writer's Guilds nettsted, har Mazin nå skiftet navn til pseudonymet Joe Crombie. Dette er ikke et godt tegn for Eli Roths kommende film, ettersom Mazin holder seg på avstand fra den. Det er mange andre manusforfattere som på en eller annen måte er knyttet til filmen Borderlands, deriblant Aaron Berg, Oren Uziel, Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Chris Bremner, Sam Levinson og Gary Ross.

I 2021 så det ut til å gå bra for Borderlands, ettersom en stjernespekket rollebesetning hadde signert, inkludert Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis og Jack Black. Men etter hvert som etterproduksjonen fortsetter, er det vanskelig å fortsette å glede seg til denne filmen som fortsatt ikke har vist oss noe annet enn noen skyggefulle bilder av hovedrolleinnehaverne.