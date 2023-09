The Last of Us-forfatteren jobbet med en ny film Pirates of the Caribbean

Pirates of the Caribbean har kanskje forlatt sin storhetstid for lenge siden, men det hindrer ikke Disney i å lage nye filmer om Jack Sparrows og andre berømte sjørøveres eventyr.

Til og med Craig Mazin fra The Last of Us er involvert og har skrevet manus til en ny film sammen med Ted Elliot. I en samtale med LA Times sier Mazin: "Vi presenterte manuset og tenkte at de aldri kommer til å kjøpe det, det er for merkelig. Men det gjorde de! Og så skrev han et fantastisk manus, og så kom streiken, og alle venter."

Den siste Pirates of the Caribbean -filmen var Dead Men Tell No Tales. Den hadde premiere i 2017 og ble litt av en flopp hos kritikerne. Med tanke på Mazins optimisme ser det imidlertid ut til at manuset hans sammen med Elliot kan bli et comeback for serien.