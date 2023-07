HQ

Craig Mazin, en av hovedmennene bak HBOs The Last of Us og Chernobyl, var en av dem som endelig fikk fart på innspillingen av Borderlands-filmen, så dagens nyhet er kanskje lurt å merke seg.

Writer's Guilds nettsted avslører nemlig at Craig Mazin vil kreditteres under pseudonymet Joe Crombie i Borderlands. Tiden vil vise om dette skjer siden han ikke ønsker å se navnet sitt på en dårlig film eller om det er en annen grunn. Et kjempegodt tegn er det i alle fall ikke...