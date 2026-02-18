The Last Ronin-skaper tror filmen "vil bli noe av" til tross for at den er lagt på is

Det finnes mange ikoniske Teenage Mutant Ninja Turtles-produksjoner, fra animerte TV-serier til live-action-filmer, videospill og tegneserier. En av de mest anerkjente er imidlertid The Last Ronin, som gikk som en grafisk romanserie mellom 2020 og 2022.

HQ

Det var en betydelig mørkere og på mange måter mer tragisk historie, der tre av de skjellbærende heltene i den pizzaelskende ninjagjengen blir myrdet, noe som fører til en voldsom hevnhistorie med et litt eldre persongalleri. The Last Ronin fikk gode anmeldelser og solgte svært godt, og vi vet at et spill basert på denne historien er under arbeid. En filmatisering var også på gang, men som vi rapporterte for noen måneder siden, ble den skrinlagt til fordel for mer familievennlige prosjekter.

Men kanskje er det fortsatt håp. I et intervju med Entertainment Weekly sier seriens skapere Kevin Eastman og Tom Waltz (Peter Laird var også involvert) at de ikke tror filmatiseringen av The Last Ronin er helt skrinlagt, men bare satt på vent - og de tror at prosjektet til slutt vil bli en realitet :

"Jeg tror ikke filmen er av bordet. Jeg tror den bare er forsinket. Når jeg snakker med alle folkene hos Viacom og Paramount og Nickelodeon som elsker Turtles og virkelig har gjort en fantastisk jobb, enten det er 2012-serien eller Mutant Mayhem, tror jeg ikke at det ikke vil skje."

Eastman fortsatte senere med å forklare i intervjuet at han ikke har mistet håpet, og sa rett ut at han tror filmen vil skje tross alt :

"Jeg tror det vil skje. En av de tingene som alle jeg har snakket med i selskapene, er at de vet at fansen elsker og støtter alt som har med Last Ronin å gjøre, like mye som en annen gruppe fans elsker alt Point Grey [Pictures, produksjonsselskap], Seth Rogen og Evan Goldberg, og alle andre har gjort med hele Mutant Mayhem-serien. Vi er ikke motløse i det hele tatt."

Når det er sagt, kan vi bare vente og håpe at Eastman til slutt får rett.