The Legend of Vox Machina: Sesong 4

Helt fra de første fem minuttene av pilotepisoden i 2022 gjorde The Legend of Vox Machina det klinkende klart at den ville skape en episk fantasy med en forskjell. Their way. Banden av leiesoldater og usannsynlige helter har kjempet mot alle slags fiender, konspirasjoner og skurker på sine reiser gjennom Exandrias verden, i en slik grad at gruppen ved inngangen til denne fjerde sesongen så ut til å ha oppnådd absolutt alt. Etter å ha beseiret dragene fra den kromatiske konklaven som nesten ødela verden i første del av serien, står Vox Machina nå overfor fred og forfølgelse av sine individuelle mål, snarere enn gruppens.

Og det er viktig, for tonen vi finner i Vox Machina er den av en spredt og fragmentert gruppe som, et år etter dragenes nederlag, lever i relativ fred. Percy og Vex lever et liv i luksus i herskapshuset sitt i White Rock, mens Vax og Keileth reiser verden rundt for å fullføre prøvene som skal fullføre Aramenté-ritualet og kulminere i Kikis opphøyelse til Voice of the Storm for Ashari-folket sitt, samtidig som skurken føler at hans endelikt, på grunn av den merkelige tilstanden han lider av, rykker stadig nærmere. Grog og Pike drukner kjedsomheten og sorgene sine i taverna etter taverna, usikre på hva de skal gjøre, mens Scanlan er savnet i kamp sammen med datteren sin, uten noe ønske om å vende tilbake til det risikable livet han levde sammen med de andre. Det er på tide å spre ut handlingslinjene og også å begynne å avslutte kapitlene som forberedelse til eventyrets avslutning.

Vox Machina kunne ikke holde seg adskilt lenge, og nå svever en ny trussel - langt farligere og mindre håndgripelig - over hele verden. Sannhetens kult, som tilber et vesen kjent som The Whisperer, er gradvis i ferd med å få grep om de sårbare sinnene til Exandrias innbyggere. Tilhengerne synes dessuten å være gjennomsyret av en merkelig form for magi som hindrer dem i å dø, uansett hvor alvorlige sår de har, og gruppen står virkelig med ryggen mot veggen. Det er tap, det er tårer, og det er en ekte følelse av at det denne gangen kanskje ikke blir helt slik critters (som fans av Critical Role-øktene er kjent som) kjenner det, for den beste måten å oppmuntre alle til å se denne strålende animasjonsserien på er at de har bestemt seg for å forestille seg noen historier på en annen måte. Det fører til et par øyeblikk som tok pusten fra meg.

Den fjerde sesongen av Vox Machina er begynnelsen på en slutt som vil komme (det er mer enn bekreftet) i en femte sesong som Critical Role allerede er i gang med å produsere. Til tross for at den tredje episoden hadde tatt et steg opp når det gjelder ambisjoner og animasjonskvalitet (og hevet listen igjen her), skuffet den noen på grunn av forvirringen i historiene og den svake avslutningen. Men vi må huske på at det er virkelig vanskelig å oversette en bordrollespillopplevelse som Critical Rolles originale Dungeons and Dragons-spill til Vox Machina, som bare er drøyt 10 % av sin varighet i animerte episoder. Det er ikke alltid mulig å holde alt på skjermen, og man kan heller ikke se bort fra behovet for å gi kontekst til en verden som er ukjent for den vanlige seeren. Men mens handlingen ble strukket ut i tidligere sesonger, har denne fjerde sesongen tatt en langsommere og mye mer fokusert tilnærming, og flyttet den narrative tyngden av verdenen direkte over på karakterene.

Alle medlemmene av Vox Machina har fått mye mer tid på skjermen, med unntak av Scanlan, som knapt nok dukker opp i et par episoder av hovedhistorien, men hvis rolle overtas av den sjarmerende Taryon Darrington, et nytt medlem av gruppen. I det opprinnelige bordspillet ble denne karakteren spilt av Sam Riegel, men her er rollen overlatt til den femdobbelte Emmy-vinneren Wayne Brady, som har gjort karakteren til sin egen. Og etter et par episoder er det som om den narsissistiske og naive kunstneren alltid har vært der sammen med de andre. Også medlemmer som tidligere har måttet overlate rampelyset til andre, har fått en mer fremtredende plass. Vex og Percy er for eksempel mindre i førersetet nå, og det er historiene til Grog, Keleth, Vax og fremfor alt Pike som styrer fortellingen.

Stemmeskuespillet er ikke det eneste som skiller seg ut i denne sesongen; mens Brady som Taryon er et høydepunkt, er Andy Serkis i sin rolle også verdt å nevne, og han blir umiddelbart en av mine favorittkarakterer. Det er også øyeblikk, spesielt i den siste episoden når klimakset utspiller seg, der Neil Acrees soundtrack nok en gang skinner i all sin prakt, og selvfølgelig har actionsekvensene blitt raffinert for å skape virkelig imponerende scener der CGI-en er hinsides all kritikk. Dette er D&D på sitt beste, og karakterene opptrer deretter. Etter å ha sett ferdig de tolv episodene i denne nest siste sesongen, kan jeg bare telle ned dagene til sesongfinalen kommer for å gi en passende avslutning og hvile til disse karakterene som har gitt så mye til TV, og hvis åndelige arvtakere i The Mighty Nein fortsatt har en lang vei å gå for å ta serien til disse høydene av suksess.

