The Legend of Vox Machina-skuespillere avslører hvilke øyeblikk fra Critical Role de gjerne skulle ha sett animert

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The Legend of Vox Machina adapterer den episke første kampanjen i Critical Role, en D&D-serie der DM Matt Mercer leder en gjeng av sine stemmeskuespillende kompiser gjennom farefulle oppdrag og dristige eskapader. Den animerte versjonen av kampanjen må kutte mye fett, ettersom D&D-økter er lange, og hvis absolutt alt ble adaptert, ville vi aldri se slutten på en bue, for ikke å snakke om serien som helhet.

Selv om det er mange øyeblikk som det hadde vært best å la ligge på klipperomsgulvet, spurte vi skuespillerne i The Legend of Vox Machina om det var noen episoder eller øyeblikk de gjerne skulle ha sett animert for serien.

"Jeg elsket pubrundt-episoden som vi gjorde fra den opprinnelige kampanjen, men jeg tror ikke den ville ha latt seg oversette godt fordi den baserte seg på hvor frustrert Matt Mercer var over å måtte finne på en haug med puber, og det eneste jeg ville se var å se ham sakte finne på en haug med navn på puber", sa Taliesin Jaffe, stemmen til Percy.

"Jeg ville ikke ha blitt sint hvis Vox Machina trengte å forkle seg som kuer et øyeblikk", la Vax-skuespilleren Liam O'Brien til, noe som ble fulgt opp av Vex-skuespilleren Laura Bailey, som la til "Jeg ville ha likt å se Keyleth faktisk bli en gullfisk. Men igjen, visse øyeblikk blir ikke oversatt på samme måte."

Sam Riegel ville ikke røpe noe fra sesong 4, men sa at han skulle ønske det hadde vært plass til en viss "spy-scene" med hans andre rollefigur, Taryon Darrington, som Wayne Brady gir stemme til i serien.

Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for mer informasjon om The Legend of Vox Machina Sesong 4 :