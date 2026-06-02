The Legend of Vox Machina-skuespillere beholdt sine bordplaterøtter under innspillingen av serien

Rollebesetningen i The Legend of Vox Machina er litt annerledes enn i mange andre animasjonsserier. Hovedrolleinnehaverne Laura Bailey, Liam O'Brien, Travis Willingham, Ashley Johnson, Matt Mercer, Sam Riegel, Taliesin Jaffe og Marisha Ray hadde alle kjent hverandre i årevis på forhånd, og hadde spilt en lengre versjon av det som skulle bli The Legend of Vox Machina på en D&D-livestream.

Da de skulle tilpasse sin elskede D&D-kampanje til et animert format, fortalte skuespillerne oss at de hadde visse krav for å holde følelsen av den opprinnelige serien i live. Amazon Prime Video var en god samarbeidspartner i så måte, sier Matt Mercer, og Travis Willingham legger til at skuespillerne bestemte seg for at de, akkurat som i serien, skulle spille inn alle sammen i ett rom.

"Utenom COVID krevde vi at vi alle skulle være i samme rom og spille inn samtidig. Selv når vi befant oss på avstand, var vi alle sammen på en gigantisk innspillingsøkt, slik at vi kunne høre hverandre, svare hverandre og sørge for at alt som dukket opp i øyeblikket, kom til topps og i det minste ble vurdert", forklarte Willingham.

"Men det er det som er opphavet til alt dette, at vi spiller inn sammen, vi spiller inn de andre karakterene, de sekundære karakterene, NPC-ene, skurkene, alle som ikke har fått sjansen til å spille inn ennå, vi får prøve oss på å lage sprø stemmer," fortsatte Willingham, og la til at Matt Mercer fortsatt gjør så mange stemmer, slik han gjorde som Dungeon Master i den første kampanjen, selv om han tror han bare legger til stemmen sin som en stand-in for øyeblikket.

