The Legend of Vox Machina vender tilbake til Prime Video i juni

Gode nyheter, Critical Role-fans! Prime Video har avslørt den offisielle premieredatoen for The Legend of Vox Machinas fjerde sesong, som vil debutere så snart som i sommer. Det animerte showet vil være tilbake for en ny runde med episoder de neste månedene, ettersom eventyret fortsetter så snart 3. juni 2026.

Vi har ennå ikke hørt mer om plott-synopsis for denne kommende episoderunden, og på samme måte har en trailer ennå ikke debutert for å erte hva som vil bli utforsket i sesong 4, men det er en veldig kort teaser som har blitt delt på sosiale medier som du kan se nedenfor.

Kommer du til å følge med på The Legend of Vox Machina i juni?