The Legend of Zelda: Breath of the Wild II er ikke spillets endelige tittel

Under E3 i år fikk vi endelig se gameplay fra det kommende The Legend of Zelda: Breath of the Wild II, og det ser ganske lekkert ut. Men det viser seg at spillet faktisk ikke kommer til å hete Breath of the Wild II når det lanseres neste år.

Grunnnen til at Nintendo bare kaller det for en oppfølger til Breath of the Wild forklares av Nintendo of Americas "Senior Product Marketing Manager" Bill Trinen:

"As for why we're holding back on the name, you'll just have to stay tuned because, obviously, Zelda names are kind of important. Those subtitles, they start to give little bits of hints about maybe what's going to happen."

"[Breath of the Wild 2] is going to be shorthand and it's natural for people to want to find a shorthand way to frame it. We're still calling it the sequel to Breath of the Wild."

Ettersom spillet lanseres neste år er det forhåpentligvis ikke så altfor lenge til vi får vite den endelige tittelen.

