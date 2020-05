The Legend of Zelda: Breath of the Wild II kommer tidligst i 2021

Nesten ett år har gått siden Nintendo bekreftet at de jobbet med en oppfølger til The Legend of Zelda: Breath of the Wild, men vi har nesten ikke hørt et pip siden den gang. Dette har uansett ikke stoppet mange fra å håpe at spillet vil lanseres en gang i år. Noe av håpet forsvant da det begynte å høres ut som om Nintendo ikke vil ha en Direct-sending i juni, og nå har tydeligvis spikeren blitt slått ned i kista.

Da Nintendo offentliggjorde rapporten for regnskapsåret som har gått i dag kunne de nemlig også fortelle litt om hva som kommer i fremtiden. Der listet de opp hvilke annonserte spill som skal komme før neste april, og interessant nok var det ingen tegn til The Legend of Zelda: Breath of the Wild II. Dermed virker det helt klart som om den etterlengtede oppfølgeren lanseres tidligst sommeren 2021, så det er bare å smøre seg med tålmodighet.