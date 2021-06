The Legend of Zelda: Breath of the Wild II slippes i 2022

Selv om Eiji Aonuma var veldig forsiktig med å si at de "håpet" å gi oss en oppdatering fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild-oppfølgeren senere i år da Nintendo hadde sin forrige direkt i februar var det ikke ekstremt overraskende at vi faktisk fikk noen livstegn fra prosjektet i kveldens Direct-sending. Dessverre bød dette livstegnet også på skuffende nyheter.

For selv om vi gledelig nok fikk se sekvenser fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild II som viser noen av de nye områdene og gameplaymekanikkene i spillet ble traileren avsluttet med å bekrefte at det lanseres tidligst i 2022, så jubileumet blir feiret uten et nytt Zelda-spill.