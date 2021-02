The Legend of Zelda: Breath of the Wild II vises frem senere i år

Du ser på Annonser

Nintendo ante nok at noen av dere faktisk trodde The Legend of Zelda: Breath of the Wild II ville vises frem i kveldens Direct-sending, for det tok ikke lang tid før de knuste en del hjerter.

Eiji Aonuma, The Legend of Zelda-seriens velkjente produsent, grep nemlig muligheten med en gang han dukket opp i Zelda-delen av Direct-sendingen til å fortelle at vi ikke ville få se noe fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild-oppfølgeren enda, men sa samtidig at planen er å vise oss mer senere i år. Vi får se om dette betyr rundt den tiden E3 vanligvis ville vært i sommer eller etter at The Legend of Zelda: Skyward Sword HD slippes i juli.