The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition inkluderer ikke The Champions Ballad DLC

Det er tydelig at Nintendo åpner litt opp informasjonskranen på noen av problemene angående Switch 1-titler som vil bli oppdatert på Nintendo Switch 2, via de såkalte Switch 2 Editions. Tidligere i dag rapporterte vi at disse nye utgavene vil inkludere både det aktuelle spillet og innholdet i denne oppdaterte versjonen helt på kassetten, uten ekstra nedlastinger. Og selv om det er flott for førstegangsspillere (eller omspillere) av The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ser det ut til at ikke alt innholdet vil være til stede på den lille kassetten.

Det er historien DLC The Champions Ballad, som la til noen ekstra timer til spillet, og som vil forbli som nedlastbart innhold på både Switch 1 og Switch 2, ifølge Nintendosoup. Det er ikke så overraskende, selv om det hadde vært flott å ha alt innholdet fra det som mange fortsatt anser som det beste spillet noensinne på et fysisk medium til evig tid.

Har du spilt Breath of the Wild DLC, og hva synes du om det?