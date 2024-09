The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom har lekket ut på nettet

HQ

Det er ikke lenge til The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lanseres til Nintendo Switch den 26. september, men dessverre ser det ut til at spillet allerede er ute i naturen i noen former.

Eurogamer bemerker at YouTube-kontoen Nintendo Prime hevder at den aktuelle tittelen har lekket på nettet og dermed er spillbar for emulatorer. Dette betyr selvfølgelig at det også er en risiko for at du kan få deler av historien avslørt for tidlig hvis du ikke er forsiktig via sosiale medier og generell nettsurfing, og hvis du ikke vil ødelegge din egen opplevelse, anbefaler vi deg å bla med forsiktighet i nær fremtid. Så nå vet du det.