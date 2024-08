The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vises i ny koselig trailer

HQ

Det neste The Legend of Zelda blir ganske annerledes enn det vi er vant til, og da snakker vi ikke bare om at vi faktisk skal spille som Princess Zelda i stedet for Link. Spillet har et helt nytt gameplay, ettersom Zelda først og fremst velger å løse problemene sine på andre måter enn med vold.

Men måten hun tar seg rundt på er også veldig annerledes enn det vi er vant til, og i en ny trailer får vi nå se hvordan det kan se ut når vi utforsker Hyrule. Sjekk ut den koselige videoen nedenfor, som er spekket med gameplay.