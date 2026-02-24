The Legend of Zelda får ny kolleksjon av våpenleker i håndflatestørrelse

HQ

The Legend of Zelda feirer 40-årsjubileum i år, og selv om vi ikke får et nytt spill med det første, eller en film før i 2027, finnes det likevel noen måter fansen kan vise sin kjærlighet til sin favoritt blant de stille potteknuserne. Nylig har en ny samling våpenleker funnet veien til butikker over hele landet i Japan.

The Legend of Zelda Weapon Collection består av ni samleobjekter som passer godt i håndflaten. De er: Master Sword, Hylian Shield, Royal Two-Handed Sword, Zora's Greatsword, Cloisonné Knife, Steller's Bow, Boulder Breaker, Lightscale Spear, og en sjelden versjon av Master Sword med slire.

De er tilgjengelige med tyggegummi i japanske godteributikker, så vel som i andre butikker også. På nettet kan du kanskje få tak i et av disse våpnene utenlands, men du kan være sikker på at som med alle produkter som bare er tilgjengelige i en bestemt region, vil skalpering få prisene til å eksplodere.

