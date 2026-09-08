The Legend of Zelda Filmen har endelig fått en offisiell tittel

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Nintendo har nettopp avsluttet sin «The Legend of Zelda»-stream, der de presenterte den kommende nyinnspillingen av «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», med spillopplevelse, en utgivelsesdato og masse annen informasjon.

Men det kom også andre nyheter om «The Legend of Zelda» i dag, blant annet om den kommende filmen. Den offisielle tittelen ble avslørt, og vi må si at den er rett på sak og ikke spesielt vanskelig å huske. Nintendo og Sony har valgt å kalle den... The Legend of Zelda, noe Shigeru Miyamoto sier: «Når du ser filmen, vil du forstå hvorfor den ikke har noen undertittel.»

Når det gjelder begrunnelsen bak dette enkle navnet, hintet Miyamoto også om at filmen vil inneholde en blanding av konsepter, siden det er en helt original historie som ikke skal være en tilpasning av ett bestemt «The Legend of Zelda»-spill. Den berømte japanske utvikleren har også antydet at Triforce vil spille en rolle, noe som betyr at vi fortsatt har mye å spekulere i.

Premieren er satt til 30. april, og med så lite tid igjen vil vi sannsynligvis ikke måtte vente lenge på den første teasertraileren.