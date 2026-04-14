The Legend of Zelda-filmen har offisielt avsluttet innspillingen

Det er ikke engang et år til The Legend of Zelda Movie kommer på kino, men allerede nå ser det ut til at en stor del av arbeidet som må gjøres på filmen allerede er gjort. De siste rapportene fra CinemaCon sier at Sony Pictures avslørte at innspillingen offisielt er avsluttet for The Legend of Zelda Movie.

Dette ble først oppdaget av IGN, og det ser ut til at utover overskriften er det ikke så mange andre detaljer som er klare til å bli delt om filmen. Dette betyr ikke at The Legend of Zelda-filmen er klar til lansering i morgen, da det selvfølgelig må være etterarbeid, og etter denne tidsplanen å dømme, kommer det til å bli mye av det.

Mye av The Legend of Zelda Movie forblir mystisk for oss. Vi vet at vi får se Link og Zelda, og det ser ut til at Dichen Lachman forventes å spille Impa. Men det meste av filmens handling holdes for øyeblikket hemmelig. Det er en massiv Zelda-tidslinje å utforske, så vi må se hva som har inspirert filmskaperne.

En ting vi vet er at denne filmen kommer til å prøve å skape en veldig ekte følelse av fordypning i sin fantasiverden. Filmen er spilt inn i New Zealand, det samme landet der Ringenes Herre-filmene ble laget, så det er mulig at vi vil få et lignende nivå av fantastiske bilder og landskap. Nå som innspillingen er ferdig, håper vi at vi får se en trailer før året er omme.