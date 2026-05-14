The Legend of Zelda-filmen kommer tidligere enn planlagt

Nintendo har kunngjort at The Legend of Zelda-filmen nå vil ha premiere en uke tidligere. I stedet for 7. mai, vil filmen slippes 30. april 2027. Den offisielle tweeten fra Nintendo bekrefter også at utgivelsesdatoen er verdensomspennende.

"Dette er Miyamoto. For å kunne levere den til alle enda en dag tidligere, er teamet samlet for å fremme produksjonen. Det er mindre enn et år til utgivelsen, men vennligst vent bare litt lenger".

Nintendo bekreftet i forrige måned at innspillingen var ferdig. Regissert av Wes Ball, med

Benjamin Evan Ainsworth som Link og Bo Bragason som Zelda, venter vi spent på den første traileren til filmen for å se hvordan Sony Pictures-produksjonen vil se ut. Før det forventes det at Nintendo vil gi ut en nyinnspilling av The Legend of Zelda Ocarina of Time for Switch 2, for å feire 40-årsjubileet for serien, akkurat som de gjorde i år med Super Mario.