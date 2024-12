The Legend of Zelda: Majora's Mask var nær ved å ha støtte for stemmekommandoer

HQ

I en bemerkelsesverdig oppdagelse har YouTuber Skawo avdekket sovende talekommandofunksjoner i koden til Nintendo 64-klassikeren The Legend of Zelda: Majora's Mask. Disse kommandoene var designet for å bruke N64s mikrofontilbehør, slik at spillerne kunne samhandle med spillet ved hjelp av stemmen. Blant de tiltenkte funksjonene var å ta bilder med Pictobox ved å si Say Cheese og vekke Deku Scrubs.

Disse stemmekommandoene var programmert for den japanske versjonen av spillet, og spillerne måtte derfor gi kommandoer på japansk. Denne funksjonen ser ut til å være en hyllest til den originale Famicom Disk System-versjonen av The Legend of Zelda, som inneholdt mikrofonbasert interaksjon - en funksjon som ikke fantes i den vestlige NES-versjonen på grunn av maskinvareforskjeller.

Selv om Nintendo til slutt valgte å ikke implementere disse stemmekommandoene i den endelige utgaven av Majora's Mask, viser deres tilstedeværelse i spillets kode de innovative ideene som ble vurdert under utviklingen. Denne avsløringen understreker den varige dybden i klassiske spill, med skjulte elementer som fortsetter å dukke opp til overflaten flere tiår etter den første utgivelsen.

For entusiaster som er ivrige etter å utforske denne funksjonen, er det viktig å merke seg at kommandoene må snakkes på japansk, i tråd med den opprinnelige programmeringen. Denne oppdagelsen beriker ikke bare arven etter Majora's Mask, men gir også et fascinerende innblikk i de eksperimentelle funksjonene som utviklerne vurderte.