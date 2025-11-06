The Legend of Zelda Movie begynner produksjonen i New Zealand

HQ

Selv om det ikke foreligger noen offisiell bekreftelse fra Sony eller Nintendo, fikk vi i dag vite at The Legend of Zelda live-action-filmen har gått fra forproduksjon til "i produksjon", ifølge filmens FTIA (Film & Television Industry Alliance) -liste, og at innspillingen foregår i Wellington, New Zealand.

Filmen, med Bo Bragason i hovedrollen som prinsesse Zelda og Benjamin Evan Ainsworth som Link, har allerede begynt innspillingen, som for det meste vil finne sted i Wellington, New Zealand, frem til begynnelsen av april 2026.

Brukeren Mike Odyssey på X har også rapportert at castingen til hele filmen nå er avsluttet og vil bli kunngjort snart, og spekulerer også i at en første teaser for filmen vil bli sluppet i forbindelse med feiringen av 40-årsjubileet for utgivelsen av The Legend of Zelda, rundt 21. februar 2026.

The Legend of Zelda Movie er planlagt utgitt 7. mai 2027. Gleder du deg til å se den?