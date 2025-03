The Legend of Zelda Movie filmatiseringen skal etter sigende bli en trilogi

HQ

Hei, hør her! Nintendo planlegger angivelig noe stort for sin kommende Legend of Zelda-filmatisering. Ifølge ny informasjon kan dette markere begynnelsen på en planlagt trilogi, med hovedrolleinnehavere som forventes å signere for tre filmer som skal spilles inn over en seksårsperiode i New Zealand. Kilden til denne informasjonen, en sporingstjeneste som brukes av Film & Television Industry Alliance, gir også følgende korte sammendrag :

"En ung kriger som skal beskytte det magiske kongeriket Hyrule mot mørkets krefter. Landet er truet av Ganon, en hensynsløs krigsherre som er ute etter Triforce - en eldgammel relikvie som sies å gi ubegrenset kraft."

"For å stoppe ham må Link legge ut på en farefull reise, kjempe mot monstrøse skapninger, utforske forræderske fangehull og løse intrikate gåter for å finne hellige artefakter som kan hjelpe ham i hans søken."

Spennende greier - og nå kan vi bare håpe at de gjør serien rettferdighet.

Hvem vil du gjerne se i rollene som Link, Zelda og Ganon?