The Legend of Zelda Movie forsinket til 7. mai 2027

Alle som teller ned dagene til premieren på The Legend of Zelda Movie bør kanskje vente litt, for lanseringsdatoen for filmen har blitt forskjøvet på grunn av en forsinkelse. Tidligere var det forventet at den skulle komme den 26. mars 2027.

Nå, i henhold til en ny brief fra Miyamoto selv, vil filmen slippes den 7. mai 2027. Det er en forsinkelse på bare noen uker, og Miyamoto sier at den ekstra tiden vil bli brukt til å "gjøre filmen så god som den kan bli."

Å skyve seg selv ut av mars kan være en god ting for The Legend of Zelda Movie. Sonic 4 kommer på kino den 19. mars, og Godzilla x Kong: Supernova kommer også på kino den samme måneden. Nintendo ønsker sannsynligvis å gi denne filmen best mulig sjanse til å gjenta suksessen til The Super Mario Bros.

The Legend of Zelda Movie har premiere 7. mai 2027.