The Legend of Zelda Movie slippes på kino før 2030

Nintendo offentliggjorde tirsdag sin økonomiske rapport for første halvdel av regnskapsåret, og kunngjorde en nedjustering av resultat- og salgsprognosene for resten av året. Samtidig ble det også sagt at ni spill hadde passert én million solgte eksemplarer i denne perioden, men det var mange interessante opplysninger i det utvidede presentasjonsmaterialet.

Den mest bemerkelsesverdige er kanskje det utvidede releasevinduet vi har foran oss mens vi venter på live-action-filmatiseringen av The Legend of Zelda. For øyeblikket er prosjektet fortsatt hemmelig hos Nintendo, selv om vi vet at det vil bli regissert av Wes Ball, og at han har til hensikt å tilby seerne"en Ghibli-aktig live-action-historie".

Rapporten avslører at vi får se om denne ambisjonen om å tilpasse den elskede eventyrserien blir realisert om mindre enn seks år, ettersom den for øyeblikket er planlagt å komme før 2030, med en lansering etter oppfølgeren til The Super Mario bros. Movie. Du kan se bildet som er hentet fra dokumentet nedenfor.

Ser du frem til denne The Legend of Zelda live action?