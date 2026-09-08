The Legend of Zelda: Ocarina of Time kommer på Nintendo Switch 2 i november

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Da Nintendo kunngjorde at de skulle arrangere en Nintendo Direct med fokus på The Legend of Zelda før en større og mer generell presentasjon dagen etter, ble det umiddelbart klart at vi ville få høre mer om Switch 2-utgaven av The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

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Ikke overraskende, etter noen andre kunngjøringer om hele serien, dukket det kommende spillet opp, med Eiji Aonuma som presenterte prosjektet, viste frem de flotte og nye bildene og en rekke spillsekvenser fra Kokiri-skogen, landsbyen rundt den, og alt dette før Link reiste til Det store Deku-treet for sin første dungeon-opplevelse.

Spillsekvensene viste en rekke av de moderne og nye funksjonene som denne versjonen av det legendariske spillet vil by på, ikke minst et fritt kamera med høyre styrespake, nye inventarskjermer, ekstra dialog og også en egen hoppeknapp.

Etter alt dette ble vi til slutt ført inn i Hyrule Field, som nå har ekte gress, med en mer kompleks topografi, inkludert steiner som Link må hoppe på for å krysse elven. Og siden Hyrule Field kan være et ganske stort åpent område, finnes det nå en ny «sprint»-mekanisme på A-knappen, som bør spare Link for å måtte rulle seg frem overalt...

I tillegg kommer bevegelseskontroller som ligner på siktemekanikken i 3DS-versjonen av spillet, blant annet for å sikte med Fairy Slingshot. Det finnes til og med en dag/natt-syklus som kontinuerlig utvikler seg uansett hvor du befinner deg, og spilleren kan nynne inn i Switch 2-mikrofonen for å få Link til å spille melodien på okarinaen sin – eller til og med spille på det nye okarina-leketøyet for å oppnå samme effekt. Du kan også forvente et ekstra oppdrag i «Threads of Time», der du må fullføre et veggteppe for å gi historien litt ekstra krydder. Som om ikke alt dette var nok, kan du forvente fullstendig dubbet filmsekvenser, inkludert for Navi.

Men dette var ikke alt, for Nintendo avsluttet snart Direct-sendingen med å bekrefte når vi får spille « The Legend of Zelda: Ocarina of Time på Switch 2. Den faste datoen er satt til 5. november, og når det gjelder prisen på spillet, hevder de opprinnelig lekke og nå fjernede opplysningene fra den australske eShop at den vil ligge på linje med de mer rimelige, nyere Switch 2-spillene, nemlig £49,99/$59,99.

Så med alt dette i bakhodet, kommer du til å sikre deg et eksemplar av « The Legend of Zelda: Ocarina of Time til Switch 2 i november?