The Legend of Zelda: Ocarina of Time Tittelmelodien til remaken er nå tilgjengelig med « Nintendo-musikk

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Så vi har endelig fått sjansen til å sjekke ut den utrolig kule nyutgivelsen av « The Legend of Zelda: Ocarina of Time, og vi vet til og med når den kommer ut. Hvis du, i likhet med oss, sliter med å slutte å tenke på hvor gøy det vil bli å dra ut på eventyr i denne klassikeren igjen, har Nintendo nå kommet med noe som kan holde oss gående inntil da.

De har gitt ut det de kaller en «Special Release» via Nintendo Music-appen, og det er intet mindre enn tittelsangen til nyutgivelsen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Hvis du er Switch Online-abonnent, er det bare å starte Nintendo Music -appen og spille den av (vi anbefaler å sette den på repeat, for den er verdt å høre på om og om igjen!).