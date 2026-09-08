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The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Tittelmelodien til remaken er nå tilgjengelig med « Nintendo-musikk
Du kan allerede få en liten forsmak på hvordan det vil føles når du starter opp det som kanskje er verdens mest etterlengtede remake.
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Så vi har endelig fått sjansen til å sjekke ut den utrolig kule nyutgivelsen av « The Legend of Zelda: Ocarina of Time, og vi vet til og med når den kommer ut. Hvis du, i likhet med oss, sliter med å slutte å tenke på hvor gøy det vil bli å dra ut på eventyr i denne klassikeren igjen, har Nintendo nå kommet med noe som kan holde oss gående inntil da.
De har gitt ut det de kaller en «Special Release» via Nintendo Music-appen, og det er intet mindre enn tittelsangen til nyutgivelsen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Hvis du er Switch Online-abonnent, er det bare å starte Nintendo Music -appen og spille den av (vi anbefaler å sette den på repeat, for den er verdt å høre på om og om igjen!).