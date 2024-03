The Legend of Zelda-regissøren vil lage en seriøs film som også er morsom og finurlig

HQ

Wes Ball, regissøren av The Maze Runner og den kommende Kingdom of the Planet of the Apes, har også et annet stort prosjekt på gang, nemlig en filmatisering av The Legend of Zelda. Det er nok en stund til filmen kommer, men det har ikke hindret Ball i å snakke om ideene sine.

I en samtale med Total Film (via GamesRadar) avslørte Ball hva han ønsker å oppnå med sin Legend of Zelda-film. "Jeg har en fantastisk idé", sa han. "Jeg har tenkt på det i lang tid, på hvor kult en Zelda-film ville vært... Jeg vil oppfylle folks største ønsker. Jeg vet at denne [Zelda-]serien er viktig for folk, og jeg vil at det skal være en seriøs film. En ekte film som kan gi folk en flukt."

"Det er det jeg vil prøve å skape - det må føles som noe ekte. Noe seriøst og kult, men samtidig morsomt og finurlig."

Vi har ikke noe tentativt lanseringsvindu for The Legend of Zelda Movie, men det er sannsynligvis flere år til. Forhåpentligvis vil dette gi Ball litt tid til å finne ut hvordan han kan lage noe som innkapsler alle ideene han har.