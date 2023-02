The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom blir Nintendos største spill noen gang på Switch

HQ

Det er ikke bare en høyere pris som har overrasket mange etter at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fikk en ny trailer i 2023s første Nintendo Direct. Spillets

eShop-side avslører at spillets filstørrelse også blir høyere.

Mens The Legend of Zelda: Breath of the Wild såvidt klarte å presse seg inn på et 16 GBs kort med sine 14,4 GB må The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nok gå over til 32 GB-utgaven siden det har en størrelse på 18,2 GB. Dette betyr så langt jeg vet at sistnevnte blir det første spillet fra Nintendo selv som må bruke ekstra store kort for fysiske utgaver, noe som muligens er en av grunnene til den høye prislappen. Uansett er det i alle fall tydelig at Nintendo har enda høyere ambisjoner for dette spillet enn de hadde for forgjengeren, så det skal bli spennende å se hva som gjør det såpass stort.