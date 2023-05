The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ferdig på 94 minutter med speedrunner

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er nå lansert, og vi antar at mange av dere vil oppleve Link's siste og største eventyr i løpet av helgen. Noen har imidlertid allerede klart å fullføre spillet, da det viser seg at dette er fullt mulig å gjøre på 94 minutter.

Det er gymnast86 som har satt den første speedrun-rekorden for spillet, og du kan sjekke ut noen utdrag av hvordan dette gjøres nedenfor (vær forsiktig da det åpenbart inkluderer spoilere). Denne rekorden vil selvfølgelig bli trimmet ned en hel del, og Insider Gaming minner oss om at den nåværende speedrun-rekorden for The Legend of Zelda: Breath of the Wild er usle 23 minutter og 42 sekunder.

Liker du å utforske hver krik og krok i Zelda-spill, eller er hovedmålet ditt å fullføre eventyret?