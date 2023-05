The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Hvordan få tak i Mestersverdet

HQ

Mestersverdet er et av de mest ikoniske våpnene i spillhistorien, og så selvfølgelig var det nødt til å bli inkludert i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Du starter til og med med Mestersverdet denne gangen, men som du vil se, får du ikke det privilegiet lenge.

Det er imidlertid en måte å få sverdet tilbake i hendene dine, og vi tar deg gjennom hvordan du gjør nettopp det her. Det er litt av en prosess å få våpenet igjen, men det er ikke så mange krav som det er i Breath of the Wild, så du kan kanskje få det tidligere enn på ditt første eventyr. Hvis du ønsker å unngå spoilere, vil vi ikke gi deg noe direkte historieinnhold her, men vær advart om at noen spillelementer vil bli bortskjemt for å gi en best mulig guide.

Hvordan komme seg til Korok-skogen

Før vi i det hele tatt kan tenke på å få tak i det store, skinnende sverdet, må vi først komme oss til Korok-skogen og ta en god prat med vår gamle venn Deku-treet. Vi får imidlertid ikke gratis adgang til Korok-skogen i Tears of the Kingdom, og selv om vi er en helt i Hyrule, må vi fortsatt finne veien rundt tåken i Lost Woods.

Siden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom handler om vertikalitet, spiller dette selvfølgelig en rolle for å komme seg gjennom Lost Woods. Når du følger stien til skogen fra Woodland Stable, vil du se en inngang til Depths på høyre side. Hopp ned der, og sørg for at du har paraglideren for å gjøre en trygg nedstigning i Depths 'Minishi Grove. Derfra følger du stien nordover til du kommer til et punkt der du må navigere fremover ved hjelp av tretopper. Derfra bør du kunne se et tårn i det fjerne mot vest. Nå bunnen av tårnet og bruk Ascend for å skyte oppover gjennom det. Der vil du befinne deg i hjertet av Korok-skogen.

Å avlaste Deku-treet fra mageproblemene hans

Når du kommer inn i Korok-skogen, vil du heller ikke kunne snakke med noen av Korokene eller det store Deku-treet. Det massive treansiktet vil bare mumle noe om at magen hans føles forferdelig. Her anbefaler vi at du sjekker hvor mange hjerter du har og hvor sterk rustningen / våpnene dine er, for når du går inn i det nedre kammeret i Deku-treet og glir ned i dypet av magen hans, vil du finne en ganske tøff kamp. Jeg slo kampen ganske komfortabelt med 10 hjerter, og så vil jeg anbefale et sted rundt da for alle som vil ha litt benplass med den kommende sjefen.

Det er en gryte som er satt opp rett før du går inn, og selv om du er trygg på hvor mye helse du har, anbefaler vi også at du koker opp noen retter som reverserer effekten av dysterhet. Alt med en solsikke er et godt rop, men du vil sørge for at du har så mange aktive hjerter som mulig.

Når du dykker ned i Deku-treets mage, vil du bli møtt av fem av de irriterende Gloom Hand-fiendene som du kanskje har sett før i en hule eller rundt på kartet. Unngå grepene deres så mye du kan, bruk AoE-skader for å ta noen av dem ned på en gang og ta med mange piler for kritiske skudd mot øynene deres. Disse karene er nok av en irritasjon alene, spesielt når de fanger deg med kjettinggrepangrepene sine, men når du er ferdig med dem, dukker det opp en ny fiende med en sjefs helsebar.

Phantom Ganon er omgitt av en pytt av Gloom, men slå ham et par ganger, så blir du kvitt det. Du vil imidlertid være forsiktig når du gir ham en god smekk, da han også kan dele ut en haug med skade. Det er her maten du har preppet kommer godt med, ettersom du kan tanke noen treff hvis du trenger det. Heldigvis er Phantom Ganons angrep ganske sakte, og kan unnvikes eller pareres ganske enkelt hvis du får timingen ned. Det kan ta noen forsøk, men hold hodet kaldt og lær deg bevegelsene hans, så får du ham ned. Når det er gjort, vil dysterheten være borte fra Deku-treet og Korok-skogen, slik at du kan snakke med de små gutta og det massive treet.

Få tak i Mestersverdet

Med den tøffeste delen av å samle inn favorittbrevåpneren din ute av veien, kan vi nå dra tilbake til det store Deku-treet, som takker oss for vårt harde arbeid med å bli kvitt hans ekstreme fordøyelsesbesvær. Han forteller oss så hvor Mestersverdet er, og gir oss noen vage hint om hvordan vi må bruke himmelen for å finne det. Du får en hovedoppdragsmarkør her for å finne sverdet, men når du ser det bevege seg rundt på kartet, vil du sannsynligvis finne ut hva som skjer her.

Mestersverdet sitter fast i hodet til en drage. Hvis du vil vite hvorfor det er slik, må du finne noen av minnene rundt omkring i Hyrule. Heldigvis har vi laget en guide om det også. Sjekk den ut her. Men hvis du ikke bryr deg om historien bak sverdets oppholdssted, vil du teleportere deg opp til en Sky Island nær markøren og dykke på toppen av hodet. Evnen til Avatar of the Wind Sage er nyttig her, da den kan gi deg litt ekstra kjørelengde på gliden din. Det som er viktig for å trekke Mestersverdet ut av dragehodet er minst to utholdenhetshjul. Det betyr at du trenger 5 utholdenhetskar fra helligdomsoppgraderinger for å få Mestersverdet. Det er ikke så mye å be om, men du trenger det for å holde deg fast når dragen prøver å kaste deg av.

Når det er gjort, vil du imidlertid bli behandlet med en cutscene som forteller deg noen historiedetaljer rundt Master Sword, og du vil ha våpenet i beholdningen din for å bekjempe mørket i Hyrule.