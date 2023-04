The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lanseringstrailer premiere i morgen

HQ

Nintendo har nettopp annonsert på Twitter at premieren på den tredje offisielle traileren for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, den vi alle kjenner som lanseringstrailer, vil finne sted i morgen torsdag, 13. april kl. 16:00 CEST på selskapets offisielle kanaler.

Ifølge notatet vil traileren vare i omtrent tre minutter og vil være den siste forhåndsvisningen vi har før utgivelsen av oppfølgeren til Breath of the Wild 12.

Etter den ti minutter lange spillingen som Eiji Aonuma selv delte med verden for to uker siden, hvor vi lærte om noen av de nye evnene vi kan kontrollere med Link i Hyrule, gleder vi oss til å se dette nye klippet, og huske at forgjengeren er en av de mest minneverdige trailerne i videospillhistorien.