The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tok et år å finpusse

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom var praktisk talt ferdig i 2022, ifølge spillets regissør Eiji Aonuma, men ble holdt i et år slik at Nintendo bedre kunne polere spillet før utgivelsen.

I et nytt intervju med The Washington Post sa han at i hovedsak alle arbeidsdelene for spillet ble gjort, men det fikk en forsinkelse fra en utgivelse i mars i år for å sikre at alt var på lagets nødvendige standarder.

Tatt i betraktning The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mottar for tiden enorm ros, ser det ut til at ekstra tid til å småkoke virkelig kan ha gjort spillet noe bra. Det bidro også til å sannsynligvis sikre at det var så få feil som mulig med de potensielt ubegrensede mulighetene til noen av Links evner denne gangen.