The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms prisøkning betyr ikke at alle Nintendo-spill blir dyrere

I går fikk vi både en trailer og bekreftelsen på at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vil koste 699 kroner og rundt 1300 kroner for spesialutgaven. Mange fryktet derfor at Nintendo ville følge i Sony og Microsofts ved å øke prisen på nærmest alle førstepartsspill, men det blir visst ikke tilfellet.

I en uttalelse til Game Informer forteller Nintendo at de vil fortsette å vurdere prisene for hvert enkelt spill, altså variere basert på hva selskapet tror det kan få for hvert produkt.

At The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom blir det første tyder jo uansett på at for eksempel et nytt skikkelig Super Mario-spill også vil koste mer.

Hvilke spillserier vil du i utgangspunktet være villig til å betale 699 kroner og mer for?