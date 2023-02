The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-trailer hinter til Zeldas død

HQ

Da 2023s første Nintendo Direct ble annonsert på tirsdag antok jeg at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ville være en åpenbar inkludering med tanke på at vi ble fortalt at showet ville fokusere på spill som lanseres første halvdel av 2023, og det er den største av dem alle. Heldigvis viste det seg å stemme.

Nintendo har gitt oss en helt ny trailer for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom som viser både tidligere avslørte evner og våpen, samt nye som vil komme godt med når du løser gåter og kjemper mot nye typer fiender. Nye kjøretøy er også inkludert.

Ikke bare det. Vi får også noen hint til historien jeg er sikker på at fansen vil analysere "Epona* ut av de neste par timene, spesielt når Zelda ber noen om å "lend him your power" før vi ser Link prøver å redde henne fra å falle ned i avgrunnen.

Til slutt blir det også gjentatt at spillet fortsatt skal lanseres 12. mai, så Nintendo topper presentasjonen ved å avduke en kul samlerutgave og amiibo-figur for den etterlengtede tittelen. Den eneste dårlige nyheten er at det er bekreftet at standardutgaven vil koste 699 kroner, mens Collector's Edition vil gå for det som muligens blir 1300 kroner.

Hva synes du om den nye traileren og prisbekreftelsen?

