The Legend of Zeldas komplette lydspor er nå tilgjengelig på Nintendo Music

Nintendo Music Nintendo Music har nå et nytt lydspor du kan nyte i den stadig voksende og forbedrede musikkatalogen. Og denne gangen er det et av de mest klassiske lydsporene i Nintendos historie, og da mener vi noensinne, nærmere bestemt The Legend of Zelda, eventyret som lærte oss å elske det klassiske Zelda-temaet.

Dette albumet inneholder Koji Kondos originale musikk til spillet, som opprinnelig ble utgitt i 1986 (og 1987 utenfor Japan) med tolv spor fordelt på ni minutter. Det høres kanskje kort ut, men musikken kan spilles i loop, det lover vi.

Du finner sporlisten nedenfor.