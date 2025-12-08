The Lego Batman Movie-stjernen ønsker å lage en ny film

HQ

The Lego Batman Movie var et friskt pust da den kom ut i 2017, og valgte å bringe den mer humoristiske og optimistiske Batman tilbake i forgrunnen. Will Arnett som la stemme til karakteren ga oss mye glede, og det ser ut til at han er klar for å returnere til Lego Batman når det er tid for å ta på seg kappen og kappen igjen.

"Jeg vil gjerne gjøre mer Lego Batman. Jeg elsker Lord og Miller. De gutta er de beste", sa Arnett til Variety i et nylig intervju. "Det var en veldig morsom tid i livet mitt, å lage de filmene - Lego-filmen og Lego Batman - med de gutta og Chris McKay. Jeg hadde noen av mine største latterstunder med de gutta da vi prøvde å oppdage karakteren. Jeg har snakket om det før i årenes løp, men vi lo en gang i innspillingsrommet da vi leste en replikk og kom opp med noen biter der Chris Miller til slutt måtte forlate rommet, og Phil lå på kne. Vi holdt på å le oss ihjel."

Chris Miller og Phil Lord er ganske opptatt med å jobbe med Spider-Verse-finalen akkurat nå, ved siden av Project Hail Mary med Ryan Gosling i hovedrollen, som kommer i mars neste år. Kanskje når begge disse filmene har blitt utgitt, kan vi se dem komme tilbake til Lego, selv om vi med Warner og Netflix-avtalen truende, vet vi ikke hva fremtiden for franchisen kan være.