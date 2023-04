HQ

Library of Babel er navnet på spillet, men i begynnelsen er det prydet med tilleggstittelen Stealth Platformer Journey. Og så er forventningene allerede satt. Vi får se mye stealth og plattforming. Spillets historie er basert på boken The Library of Babel. Jeg har ikke lest boken selv, men tilsynelatende handler den om et bibliotek som har en bok for alle mulige kombinasjoner av bokstaver og tegn. Dette betyr at flertallet av bøkene er uleselig tull, men et sted er det en bok som har meningen med livet skrevet i den.

Spillet dreier seg om roboter som finner en kilde som spytter ut data som de prøver å sile gjennom for å finne nyttig informasjon. Jeg vil ikke ødelegge hele spillet, men dessverre er det ikke mye å ødelegge. Hvis du spiller dette for å få en interaktiv versjon av filosofiske spørsmål om uendelig og hvordan du skal håndtere det, vil du bli veldig skuffet.

Der spillet lykkes er i atmosfæren. Mens historien føles meningsløs og hovedpersonene flate, er verden interessant. Jeg vil vite mer om sivilisasjonen robotene har skapt og hvorfor deres verden er slik den er, jeg vil vite hvordan en robots personlighet kan endres ved å redigere harddisken og hvordan de ser på menneskene som skapte dem. Det hjelper mye at verden er veldig vakker, uansett hvor du er, kan du ta et skjermbilde og bruke bildet som bakgrunnsbilde på datamaskinen din.

Animasjonene på den annen side føles hakkete, det var en liten detalj som jeg stadig la merke til. En del av meg synes det er sjarmerende som om du raskt blar gjennom en bok, mens en annen del av meg synes det føles slurvete. Som nevnt ovenfor er dette et plattformspill. Dessverre føles det veldig vanskelig å bevege seg rundt som trekker det ned. Det føles aldri flytende, men jeg må tenke på hvordan og når jeg skal gjøre en manøver. Mesteparten av tiden er det ikke et problem, men det er tider når det er ganske jævla åpenbart at du dør om og om igjen fordi en bestemt handling krever at du først hopper rett opp og deretter går sidelengs. Det hele skaper en mangel på fremdrift i en sjanger som vanligvis bruker det utrolig bra.

Plattformingen er for det meste underholdende og irriterende på punkter. The Library of Babel har imidlertid også stealth-spill. Så vi må spørre er stealth noe bedre? Absolutt ikke. I dette spillet er stealth den verste delen. Det er to måter å snike seg på, gjemme seg bak et merket objekt og vente til en fiende sakte har gått forbi. Eller du kan stå stille slik at en bevegelsesfølsom laser slutter å peke på deg. Det blir bare venting og mer venting, noe som etter denne anmelderens mening er en kjedelig spillmekaniker.

Imidlertid har spillet også gåter, som skiller seg ut som et klart høydepunkt. Noen av gåtene er den gammeldagse trekk i spakene for å få omgivelsene til å oppføre seg riktig, men de andre er gåter som går tilbake til klikk og pek-eventyr der du må kombinere gjenstander og finne nye bruksområder for det verdslige.

For eksempel hadde jeg en kryptert harddisk som måtte låses opp. Robotkamelen min kunne gjøre det, men var tom for batteri. Så jeg fant et batteri som var dødt, og deretter en batterilader som trengte noe for å lade batteriet. I eventyrene mine fant jeg en pære som hadde i beskrivelsen at disse er raffinert til energikilder. Så jeg raffinerte pæren ved å legge den i et krus med øl. Så pæreøl til laderen, laderen til batteriet, batteriet til kamelen og til slutt klarte jeg å låse opp den krypterte harddisken.