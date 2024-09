The Life of Chuck vinner Toronto People's Choice Award

Hyllestene til dramaet basert på Stephen Kings novellesamling The Life of Chuck ser ut til å være endeløse, og mange går så langt som å si at det er den beste Stephen King-filmatiseringen som noensinne er laget. Filmen hadde premiere på filmfestivalen i Toronto og vant en av festivalens viktigste priser, People's Choice Award. Mange filmer som har vunnet denne prestisjetunge prisen har også senere blitt nominert til Oscar, som 12 Years a Slave og La La Land, så kanskje Mike Flanagan, som både har skrevet manus og regissert dramaet, har enda en pris å ta med seg hjem hvis alt går bra for ham, ettersom denne prisen vanligvis er en liten indikasjon.

I rollen som Charles Chuck Krantz ser vi Tom Hiddleston, som er mest kjent for sin rolle som Loke, og han får selskap av Mark Hamill og Karen Gillan. Selv om historien om regnskapsfører Chuck handler om hans livsvalg, som tilsynelatende har koblinger til det faktum at verden nå går under, beskriver regissøren filmen som en skikkelig feelgood-film. Når filmen får premiere her til lands er ennå ikke kjent, men vi må nok smøre oss med tålmodighet.