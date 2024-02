The Lion King Prequel-filmen vil vise Mufasas reise til å bli konge.

Mufasa er en av de mest ikoniske Disney-foreldrene gjennom tidene. Selv om han ikke fikk så mye spilletid, gjorde han et stort inntrykk på barna og gjorde dødsscenen hans til en av de tristeste i noen animasjonsfilm.

HQ

Nå får han en prequel-behandling. Mufasa: The Lion King har Aaron Pierre i hovedrollen, og han snakket nylig med Collider om hvordan hans rolle blir annerledes.

"Vel, først og fremst vil jeg anerkjenne at James Earl Jones er en enorm inspirasjon for meg", sier Pierre. "Jeg føler meg veldig beæret over å gå inn i denne rollen etter ham. Jeg tror den største forskjellen blir at vi her utforsker Mufasa på en annen måte. Da Sir James Earl Jones portretterte ham, var dette Mufasa i sin fulle kapasitet, i sin rytme, og jeg tror vi her utforsker Mufasa før det. Hvordan ser denne unge løven ut før han er den vi kjenner ham som, og før han oppdager rytmen sin, hvordan han oppfører seg, hvordan han engasjerer seg i samfunnet og sine nærmeste? Jeg tror det er det som er nøkkelen. Det er å finne ut av det."

Det kommer til å bli rart å høre Mufasa uten James Earl Jones' dundrende toner, men selv om denne filmen virker unødvendig, er det nesten helt sikkert at den vil trekke publikum.

Kommer du til å se The Lion King prequel?