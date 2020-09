The Lion King-remaken får oppfølger

Du ser på Annonser

Remaken vi fikk av The Lion King gjorde selvsagt sitt for at Disney sin enorme pengebinge ble enda større, noe som gjør dagens avsløring til en av de minst overraskende.

Deadline kan bekrefte at Disney har hyret inn Oscarvinneren Barry Jenkins (Moonlight) til å regissere en The Lion King-oppfølger som skal utforske Mufasa sin fortid. Atter en gang er det Jeff Nathanson som skal stå for historien og manuset, men arbeidet har ikke kommet langt nok til at vi vet når sluttresultatet blir klart enda.