Når jeg skriver at The Lonesome Guild ikke har noe å misunne The Legend of Zelda (i hvert fall ikke klassikerne og de moderne delene som Grezzo har vært med på å utvikle) eller Tunic, mener jeg det med all den tyngde og alle de konsekvenser du kan forestille deg. Det er massevis av sjarm og personlighet i denne historien, og det er også et nivå av design av omgivelser, karakterer og fortelling som, ærlig talt, svært få titler (selv i AAA) kan matche i dag.

The Lonesome Guild er, som du kan se av sammenligningene jeg nettopp har gjort, et puslespill-eventyr med en god del action og mye vekt på fortellingen. Det er en korfortelling i en verden av dyrefigurer der seks mistilpassede og et spøkelse oppdager at de er det eneste håpet for sin verden, og for å avsløre sannheten om den for sitt folk.

Når en liten komet streifer gjennom universet, dukker et lite gjenferd opp over landet Etere, etter å ha mistet hukommelsen fullstendig, på sin reise for å finne ut hvem han er og hva hans formål her er. Snart slutter han seg til Mr. Vulpo, Da Vinci, Ran, og en mengde unike individer som representerer hver sin art (kaniner, ulver, rever og pinnsvin, men med visse forskjeller), og danner en gruppe (The Lonesome Guild), som et "party" i et rollespill. Etter hvert som de utvikler seg, vil karakterene styrke båndene sine, forbedre ferdighetene sine og synergiene i kamp, og danne en liten familie.

Det er underlig at man i et så lite spill har lagt så mye arbeid i å utvikle en så stor gruppe hovedpersoner, men de er også drivkraften bak historien. Alle har sin egen tilhørende oppdragslinje, som sakte blir nøklet opp, og etter hvert som vi kommer videre, avsløres det hva det er som har ført til at de er (og føler seg) så alene i verden. Da jeg fikk en forsmak på spillet på Gamescom i sommer, var det ingen overraskelse da utviklerne der innrømmet at noen av deres indre demoner (f.eks. en far-sønn-konflikt) hadde forplantet seg inn i personligheten til et av gruppemedlemmene. Og det får deg til å gå videre, du blir involvert i historien fordi du ser at disse karakterene, i tillegg til å være uvitende helter som er utvalgt til et "guddommelig" oppdrag, er fortapte sjeler som leter etter sin plass i verden. Og til tross for at det er så mange av dem, fungerer det, selv om jeg i mitt tilfelle må innrømme at jeg var spesielt involvert i de første medlemmene av gruppen.

I The Lonesome Guild er progresjonen, i tillegg til relasjonene mellom gruppen, lagt på utforskningen av store seksjoner eller regioner. Disse store områdene er videre delt inn i mindre, mer håndterbare nivåer, der du går gjennom visse "rom" på jakt etter utstyr, samleobjekter og hjelper lokalbefolkningen med sideoppdrag. Det finnes få kart, og disse er fysisk lagt ut i hvert område, så hvis du vil finne en bestemt vei til noe (for eksempel et område der du trenger å samle en gjenstand til et sideoppdrag), må du finne et område med et kart og konsultere det. Selv om det ikke er vanskelig å finne frem, er det lurt å besøke dem, for de ligger som regel ved siden av gruppens hvilesteder, bålene, der karakterene gjenoppretter helsen sin etter kampene og interagerer med hverandre.

Det er en uvanlig skjønnhet i grafikken, både i scenene og samtalene, der karakterskisser dukker opp, og i bakgrunner og kulisser. Verdenen på Etere føles levende og rik på detaljer, og omgivelsene kompletteres av et lydspor som, selv om det ikke er spesielt minneverdig, passer perfekt til tonen i eventyret.

Hvert av de seks medlemmene av The Lonesome Guild er ikke bare individer som står overfor sterke moralske eller følelsesmessige dilemmaer, men de har også et distinkt sett med kampferdigheter. Så mye at det er et omfattende progresjonstre knyttet til hver av dem, som vil åpne seg etter hvert som forholdet til medlemmene i gruppen styrkes. Og dette skjer med eventyrets "sentrale" karakter og syvende medlem av gruppen, spøkelset. Han kan ikke interagere med de fysiske omgivelsene, men har en viss innsikt i åndeverdenen (i tillegg til andre muligheter som vil bli lagt til etter hvert som eventyret skrider frem og gåtenes kompleksitet øker), og han kan for en kort stund smelte sammen med gruppemedlemmene for å hjelpe dem i kampene.

Kampene foregår i gruppe med spøkelset og tre Guild -medlemmer, og har en unik mekanikk der du kontrollerer hver av dem mens spøkelset (for et øyeblikk) besetter dem, noe som ikke bare aktiverer spesielle evner både i nærkamp og på avstand, men også lader opp unike ferdighetsmålere og til slutt et kraftig ultimat angrep som kan være avgjørende, spesielt mot bosser. Det er ingen overdreven kompleksitet i kamp, men noen ganger savner du litt mer letthet i karakterbevegelse eller unnvikelse. Det er heller ikke lett å lese angrepene til visse fiender med så mye kaos på skjermen at du ikke alltid kan unnvike dem. Hvis en av karakterene dine når 0 helse, kan du alltid prøve å nærme deg med en annen karakter og plukke dem opp med en liten mengde helse. Til å begynne med vil du tro at du ikke trenger det på noe tidspunkt, men noen timer senere vil du føle at du alltid er en dårlig unnvikelse unna å tape en kamp og gå tilbake til det siste lagringspunktet. Det er ikke vanskelig i seg selv, du må bare være presis med unnvikelser og bruk av ferdigheter, og det er ikke like briljant som andre deler som kunsten eller gåtene. Det er litt Tunic i det, men det er ikke så komplisert. Med litt mer rekkevidde i unnvikelsesbevegelsen ville det vært perfekt.

Og mens vi er inne på gåter, noen ganger er det ikke kompleksiteten som er det briljante, men hvor godt integrert de er i landskapet og omgivelsene. De fleste gåtene består av å aktivere spaker eller blokker i en bestemt rekkefølge, og mellomtrinnene øker jo lenger du kommer. På et tidspunkt må du også følge ledetråder i omgivelsene, for eksempel ved å se på bilder, snakke med NPC-er eller bruke spøkelseskrefter. Uten å være forenklende er det fint å bruke tid på hver enkelt oppgave uten å føle seg dum fordi man ikke finner løsningen, som vanligvis er ganske klar.

Selv med noen av de nevnte ujevnhetene er den samlede pakken nesten enestående, til å være laget av et så lite team som Tiny Bull. Du kan se at de har gitt alt i The Lonesome Guild, og det føles nesten som om så mye historie, så mye historie og innsats som er lagt ned i hvert sett, selv om du bare passerer gjennom det området et par ganger, er "bortkastet", når det i andre titler ville ha blitt replikert. Så summen av de allerede bemerkelsesverdige delene gjør dette eventyret til en av de skjulte perlene i 2025. For meg en kandidat til årets indie. Du skylder det i det minste en sjanse.