The Lord of the Rings: Gollum Den siste oppdateringen løser en rekke problemer og feil

Daedalic Entertainment har sluppet en ny oppdatering til The Lord of the Rings: Gollum, og denne tar for seg en hel haug med feil og problemer som har plaget tittelen siden lanseringen.

Denne oppdateringen ser riktignok ikke ut til å fikse de mer grunnleggende og systematiske problemene med spillet, men hvis det har vært en feil som har påvirket spillingen din, kan du sjekke ut oppdateringsnotatene nedenfor for å se om den har blitt løst.



Justert DLSS-standardmodus fra "av" til "auto" for å forhindre hakking og ytelsesproblemer når du spiller med RTX uten DLSS.



Løste en feil med lav reproduserbarhet der deler av miljøet kunne mangle.



Fikset et problem der oppdragsmarkører kunne forsvinne etter at man fortsatte fra hovedmenyen.



Løste et problem der interagerbare objekter ikke lenger kunne interageres med etter omstart.



Rettet feil i sjekkpunktsystemet for å forbedre spillets stabilitet og fjerne irriterende spillefeil.